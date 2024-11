Soluzione alla definizione del cruciverba La soluzione di 6 lettere alla definizione - Li guida Xi Jinping - per le parole crociate della Settimana Enigmistica: risposte per i cruciverba, per riviste simili e altri giochi come CodyCross. La soluzione di 6 lettere alla definizione -- per le parole crociate della Settimana Enigmistica: risposte per i cruciverba, per riviste simili e altri giochi come CodyCross. CINESI

Curiosità e significato della parola Cinesi

Scopri il significato e tutte le informazioni utili sulla parola di 6 lettere e tutte le informazioni utili sulla parola di 6 lettere Cinesi , ideale per risolvere e completare i tuoi cruciverba.

Spelling fonetico della soluzione

C Charlie

I India

N November

E Echo

S Sierra

I India

Definizioni correlate con la soluzione - Cinesi

I sudditi dei Ming Sono dei grandi esportatori Li guidò Mao Pagano in yuan I connazionali di Mao Gli Asiatici di Chongqing Tokyo : Giapponesi = Pechino : x Portavano il codino Il gioco di mani che si proietta sulla parete Il gioco che ci ricorda certe costruzioni della finanza

