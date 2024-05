La Soluzione ♚ Intoppi impedimenti

: INCAGLI - INCIAMPI - OSTACOLI

Curiosità su Intoppi impedimenti: “lubrifica” gli ingranaggi che permettono alla società di progredire senza intoppi, in quanto dove le persone si fidano tra loro e sono sottoposte a ripetute... Con il termine nautico incaglio si fa riferimento all'impatto di una nave e un'entità fisica che ne genera l'arresto. Può essere intenzionale, come nell'arenamento (per sbarcare l'equipaggio o il carico) e nel carenaggio (per manutenzione o riparazione), o non intenzionale, come in un incidente marittimo. Se involontario, l'incaglio può provocare danni alla parte sommersa dello scafo della nave. La rottura dello scafo può portare ad allagamenti significativi che, in mancanza di contenimento con paratie stagne, possono compromettere sostanzialmente l'integrità strutturale, la stabilità e la sicurezza della nave.

