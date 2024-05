La Soluzione ♚ Improntate a compostezza sacerdotale

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IERATICHE

Curiosità su Improntate a compostezza sacerdotale: Eresse costruzioni a copto, abido, karnak, elkab e le relazioni con i governanti hyksos furono ancora improntate a pacifica convivenza e a rapporti costanti;... Viene chiamata col nome di "ieratico" la forma di scrittura dell'antico Egitto correntemente utilizzata nel quotidiano. Sviluppatasi insieme o in seguito alla forma detta geroglifica (di cui può essere considerata una corsivizzazione), spesso per semplificazione, era più adatta a essere tracciata con un calamo, cioè una canna tagliata allo scopo e intinta nell'inchiostro, soprattutto su papiro ma anche su ostraka o pietra. Ogni glifo della scrittura monumentale (geroglifica) corrisponde a un segno ieratico (salvo le legature, che devono essere sciolte, e alcuni segni propri esistenti solo in ieratico); per questo motivo, nella moderna ...

