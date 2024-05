La Soluzione ♚ Un importante centro tra Verona e Mantova

: NOGARA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un importante centro tra verona e mantova: Circa 12 km dal centro della città di verona. l'aeroporto opera al servizio di uno fra i più importanti comprensori in europa. al centro di un'area che... Nogara (Nogàra in veneto) è un comune italiano di 8 331 abitanti della provincia di Verona in Veneto.

Altre Definizioni con nogara; importante; centro; verona; mantova;