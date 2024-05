La Soluzione ♚ La giacchettina del torero

: BOLERO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La giacchettina del torero: giacchetti del torneo" Il bolero è una danza di origine spagnola nata alla fine del XVIII secolo. È caratterizzato da: un tempo in 3/4 un ritmo netto ossessionante (spesso scandito da tamburi). Esiste poi il bolero latino americano, in tempo binario, di origine cubana. La composizione musicale più famosa di questo genere è il Boléro di Maurice Ravel, del 1928. Altri esempi famosi di bolero sono: Boléro in La minore, op. 19, di Fryderyk Chopin (1830-1831) Merci, jeunes amies, bolero di Hélène, da I vespri siciliani di Giuseppe Verdi (1855). Tomorrow never comes composta da Ernst Tubb nel 1945 e cantata tra gli altri da Elvis Presley (1970) Beck's Bolero di Jeff ...

Altre Definizioni con bolero; giacchettina; torero;