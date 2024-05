La Soluzione ♚ Foto 6 Una gita a 4806 Lombardia |

: STATUA DELLA MINERVA

Curiosità su Foto 6 una gita a 4806 lombardia: foot 6 una gita a 480 lombardia" L'obelisco della Minerva è uno dei nove obelischi di Roma, collocato in piazza della Minerva (di fronte alla basilica di Santa Maria sopra Minerva). L'obelisco è posizionato sulla groppa di un elefante marmoreo, scolpito da Ercole Ferrata su disegno di Gian Lorenzo Bernini nel 1667; l'intero complesso monumentale è popolarmente noto anche come il Pulcin della Minerva: "pulcino" nel romanesco dell'epoca stava per "porcino", riferito all'elefante "per le dimensioni ridotte e le forme rotonde".

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Altre Definizioni con statua della minerva; foto; gita; 4806; lombardia;