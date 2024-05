La Soluzione ♚ Foto 2 Una gita a 4806 Lombardia |

: PONTE COPERTO

Curiosità su Foto 2 una gita a 4806 lombardia: foot 2 una gita a 480 lombardia" Un ponte coperto è, in genere, un ponte a travature in legno dotato di un tetto e di due pareti che, nella maggior parte dei ponti di questo genere, creano una "chiusura" quasi completa. Lo scopo di questa copertura è quello di proteggere le parti strutturali in legno del ponte dalle intemperie. Ponti scoperti in legno hanno tipicamente una vita media breve a causa degli effetti del sole e della pioggia. I brevi momenti di privacy che si ottengono attraversando questi ponti coperti, hanno loro guadagnato il nome di "ponti dei baci". Il nome di "ponte coperto" viene comunque attribuito a quei ponti nei quali la copertura non ha la funzione ...

