La Soluzione ♚ Il fiume dei tre uomini in barca di Jerome

: TAMIGI

Curiosità su Il fiume dei tre uomini in barca di jerome: Of the dog); o, in alcune traduzioni, tre uomini in barca (per tacer del cane)) è un romanzo umoristico avventuroso di jerome k. jerome del 1889. ha avuto... Il Tamigi (AFI: /ta'mii/; in inglese Thames, pron. /tmz/; in latino Tamesis), chiamato anche Isis nella zona di Oxford, è un fiume dell'Inghilterra meridionale che attraversa Londra. Con 346 km, è il fiume più lungo interamente compreso in Inghilterra e il secondo più lungo del Regno Unito (dopo il fiume Severn). Sfocia ad est nel Mare del Nord e, anche se non è il fiume maggiore per lunghezza e portata del Regno Unito, è da considerarsi di gran lunga il primo per importanza storica ed economica. Il suo bacino idrografico è abitato da circa 15 milioni di persone.

