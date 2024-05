La Soluzione ♚ Farfalla notturna

: FALENA - PROCESSIONARIA

Curiosità su Farfalla notturna: Molto maggiori rispetto alle simili farfalle. la falena è un insetto principalmente notturno. si distingue dalla farfalla anche per la presenza di colori... Le falene sono degli insetti che, come le farfalle, appartengono all'ordine dei lepidotteri. La distinzione di comodo del passato è tra macrolepidotteri o "Macrolepidoptera" (che comprendono le farfalle e le famiglie di falene di dimensioni maggiori) e microlepidotteri o "Microlepidoptera" (le famiglie con esemplari di dimensioni minori, a volte due mm di apertura alare, anche se alcuni sono più grandi). Gli eteroceri (uno dei due gruppi, non più tassonomicamente validi, nei quali l’antica sistematica divideva i Lepidotteri) comprende le falene, farfalle notturne con antenne non clavate, di forma diversa vengono talvolta indicati anche ...

