Varietà di farfalla notturna

Curiosità su Varieta di farfalla notturna: Rispettivamente alla farfalla diurna ("papillon" in francese), che quando si posa tiene le ali in posizione verticale, e alla farfalla notturna, la falena, che... Le falene sono degli insetti che, come le farfalle, appartengono all'ordine dei lepidotteri. La distinzione di comodo del passato è tra macrolepidotteri o "Macrolepidoptera" (che comprendono le farfalle e le famiglie di falene di dimensioni maggiori) e microlepidotteri o "Microlepidoptera" (le famiglie con esemplari di dimensioni minori, a volte due mm di apertura alare, anche se alcuni sono più grandi). Gli eteroceri (uno dei due gruppi, non più tassonomicamente validi, nei quali l’antica sistematica divideva i Lepidotteri) comprende le falene, farfalle notturne con antenne non clavate, di forma diversa vengono talvolta indicati anche ...

