La Soluzione ♚ Differenzia i ravioli

: RIPIENO

La soluzione di Differenzia i ravioli per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Differenzia i ravioli: Kyojamr) sono un tipo di fagottini (in italiano comunemente chiamati ravioli di carne o ravioli al vapore) molto popolare in cina, giappone e corea. ripieni di... Il ripieno, detto anche farcitura o farcia, è una sostanza o un insieme di alimenti che vengono utilizzati in cucina per riempire la cavità di un altro alimento, insieme al quale il ripieno viene cotto. Molti alimenti possono essere farciti, tra cui carni, uova e ortaggi.

