La Soluzione ♚ Un cuscinetto di capelli

: CHIGNON

Un cuscinetto di capelli

Copia

Curiosità su Un cuscinetto di capelli: Suola con cuscinetto d'aria sviluppata da un medico tedesco, il dottor klaus maertens, come scarpa ortopedica in seguito a un incidente a un piede, durante... Lo chignon (dal francese: [i'~]) è un popolare tipo di acconciatura, principalmente femminile, realizzato raccogliendo i capelli in un nodo sulla nuca (da cui deriva l'espressione chignon du cou), ma esistono molte varianti di stile. È un tipo di acconciatura indossata per occasioni speciali, come matrimoni o balletti, o anche per l'abbigliamento sportivo quotidiano. La pronuncia italiana della parola è /i'n/. Viene adattata di rado in cignone (/i'one/) o parzialmente in cignon (/i'n/).

