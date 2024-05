La Soluzione ♚ Il continente con le isole della Polinesia

: OCEANIA

Curiosità su Il continente con le isole della polinesia: Queste isole, appartenenti a popolazioni austronesiane, provenivano con tutta probabilità dall'asia sudorientale, e raggiunsero le isole della polinesia verso... L'Oceania (anche Continente Nuovissimo) è il continente della Terra che ha come parte continentale l'Australia e che comprende la maggior parte delle isole dell'Oceano Pacifico, tradizionalmente suddivise in Melanesia (inclusa la Nuova Guinea) Micronesia e Polinesia (inclusa la Nuova Zelanda). Il continente deve il suo nome al termine "oceano", per il ruolo fondamentale che il Pacifico ha nell'unire le migliaia di isole che ne fanno parte: più di trentamila. L'appellativo "nuovissimo" deriva dal fatto che, eccetto l'Antartide, fu l'ultimo a essere scoperto dagli europei e l'ultimo a essere completamente popolato dall'uomo: pur essendo il ...

