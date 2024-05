Tinto con i colori dell arcobaleno

Aggettivo

Curiosità su: Campionato mondiale o campionato del mondo è un termine usato in molti sport per denominare un'importante competizione internazionale a cui partecipano atleti o squadre provenienti da tutto il mondo. Si può trattare di un torneo ad eliminazione o di un circuito di gare, a cadenza annuale o pluriennale. Qualora nella stessa competizione vengano messi in palio più titoli in varie specialità o categorie, come nel caso dell'atletica leggera o del nuoto, si usa generalmente l'espressione plurale campionati mondiali o campionati del mondo. I Campionati del mondo di ciclismo su pista, disputatisi 106 volte, e i Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 103 volte, entrambi dal 1893, sono i campionati mondiali con più edizioni disputate. L'edizione più antica è quella dei Campionati mondiali di sollevamento pesi, disputata nel 1891.

iridato m sing

che ha i colori dell'iride (sport) che detiene il titolo di campione del mondo

Sostantivo

iridato

(sport) ch detiene il titolo di campione del mondo

Voce verbale

iridato

participio passato di iridare

Sillabazione

i | ri | dà | to

Pronuncia

IPA: /iri'dato/

Etimologia / Derivazione

vedi iridare

Sinonimi

multicolore

Termini correlati