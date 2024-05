La Soluzione ♚ Attraenti ma non particolarmente raffinati

: BELLOCCI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Attraenti ma non particolarmente raffinati: Dalmati croati (cattolici), che abitano soprattutto lungo le coste, particolarmente intorno alle bocche di cattaro. i rumení censiti in jugoslavia sono... I Bellocco sono una potentissima 'ndrina di Rosarno, da sempre molto attiva nel narcotraffico, nel traffico di armi, nelle estorsioni e nel controllo delle attività commerciali e imprenditorialinella Piana di Gioia Tauro in particolare a Rosarno e a San Ferdinando, ma anche rapine a mano armata e usura. Il pentito Antonino Belnome afferma che per quanto riguarda l'approvvigionamento della droga attraverso il porto di Gioia Tauro bisognasse fare riferimento ai Mancuso, ai Pesce o ai Bellocco. Questi ultimi si prendevano il 30% della partita in transito o in denaro o in stupefacente.

Altre Definizioni con bellocci; attraenti; particolarmente; raffinati;