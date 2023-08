Vengono raffinati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono raffinati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OLI

Significato/Curiosita : Vengono raffinati

Escludendo gli oli classificati come "vergini", tutti gli oli vegetali vengono raffinati con un processo chimico finalizzato a ridurne: impurità, cere, cosiddette... Internalization – nel paradigma oli, in economia oli – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di olafsvik rif (islanda) oli – plurale di olio, la forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vengono raffinati : vengono; raffinati; vengono lette al telegiornale; Il cinema dove vengono proiettati film d autore; Proverbialmente non vengono tutti per nuocere; vengono servite nei ristoranti messicani spa; Località svizzera da cui provengono gli Asburgo; È alta nei capi di abbigliamento raffinati ; Fiammiferi paraffinati ; Per niente raffinati ; Tutt altro che raffinati ; Possono essere semplici, complessi o raffinati ;

Cerca altre Definizioni