LARIO

Curiosità su Altro nome del lago di como: Il lago di como o lario (in lombardo lagh de comm afi: /'lak de 'km/) è un lago italiano naturale prealpino di origine fluvioglaciale ricadente nei... Esino Lario (/'zino 'larjo/; in pronuncia locale /'e-/; Isen ['izen] in dialetto esinese; Esin ['ezi] in dialetto lecchese) è un comune italiano di 753 abitanti della provincia di Lecco in Lombardia, situato a 12 chilometri da Varenna, nella Val d'Esino, ad un'altitudine di 910 metri s.l.m. L'origine del nucleo abitativo è documentata da ritrovamenti archeologici. La natura carsica del territorio rende Esino Lario ricco di testimonianze dell'orogenesi alpina, con fossili, massi erratici e grotte (di cui la più celebre è la Grotta di Moncodeno). Il territorio comunale fa parte della Comunità montana della Valsassina, Valvarrone, Val ...

