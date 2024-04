La Soluzione ♚ Videogioco a incastri

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TETRIS

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Videogioco a incastri: Marchio lego indicia, ossia l'aspetto "borchiato" dei mattoncini (gli incastri superiori), sperando di interrompere la produzione dei concorrenti. il... Tetris (in russo , sincrasi di , "tetramino", e , "tennis") è un videogioco di logica e ragionamento russo inventato da Aleksej Leonidovic Pažitnov nel 1984, mentre lavorava al centro di calcolo dell'Accademia delle scienze dell'URSS di Mosca. Pažitnov ha affermato che i tetramini sono stati la sua fonte d'ispirazione. Essendo registrato soltanto il marchio "Tetris", il gioco e molte sue varianti sono diventati disponibili praticamente per qualunque dispositivo, console e sistema operativo, fino ad alcune calcolatrici grafiche, telefonini, PDA, iPod, Set-top box e per l'editor di testo GNU Emacs; ne esiste perfino una ...

