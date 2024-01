La definizione e la soluzione di: Un intaglio per incastri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In falegnameria e nell'edilizia in legno strutturale, quello a tenone e mortasa è un tipo di giunzione a incastro composta da un elemento maschio detto "tenone" e dall'alloggio femmina corrispondente detto "mortasa"

Il metodo è stato utilizzato per migliaia di anni dai falegnami di tutto il mondo per unire pezzi di legno, soprattutto quando questi formano un angolo di 90 gradi. La giunzione può essere incollata oppure fissata con cavicchi (paletti passanti) o chiodi per bloccarla in posizione.

Questo tipo di incastro può essere usato anche con altri materiali oltre al legno, ad esempio è un metodo tradizionale usato da scalpellini e fabbri.

Italiano

Sostantivo

mortasa f sing

(falegnameria) incavo geometrico in un pezzo di legno per accoglierne un altro

Voce verbale

mortasa

terza persona singolare dell'indicativo presente di mortasare seconda persona singolare dell'imperativo di mortasare

Sillabazione

mor | tà | sa

Etimologia / Derivazione

vedi mortasare

