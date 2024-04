La Soluzione ♚ Uno della famiglia

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZIO

Curiosità su Uno della famiglia: La famiglia è basata sul rapporto coniugale. il termine "famiglia" proviene dal latino familia, "gruppo di servi e schiavi patrimonio del capo della casa"... Gli zii, rispettivamente lo zio e la zia, corrispondono ai fratelli, alle sorelle, ai cognati o alle cognate dei genitori di una persona. Essi possono essere paterni o materni. Il termine può essere utilizzato anche per riferirsi ai cugini dei genitori (che a rigore rientrano nella definizione di "cugino"), per rispetto del salto generazionale, anche se la diffusione di tale uso può variare da regione a regione (ad esempio nel Nord Italia si tende a considerarli dei "cugini" piuttosto che degli "zii" mentre nel centro-sud si ha la tendenza opposta); termini usati nei dizionari per indicare il cugino del genitore sono "zio cugino", "cugino ...

