La Soluzione ♚ Il re di una popolare opera di Verdi

La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NABUCODONOSOR

Curiosità su Il re di una popolare opera di verdi: Romanzo. viene considerata parte di una cosiddetta "trilogia popolare" di verdi, assieme a il trovatore e a rigoletto. l’opera fu in parte composta nella villa... Nabucodonosor II (642 a.C. ca – 562 a.C. ca) è stato un sovrano babilonese. Regnò dal 604 a.C. fino alla morte, avvenuta nel 562 a.C. Noto in antichità per essersi dedicato alla ristrutturazione di Babilonia, pavimentando strade, ricostruendo templi e scavando canali, è famoso invece ai posteri per essere accreditato alla costruzione dei Giardini Pensili, una delle sette meraviglie del mondo antico, e per aver distrutto il tempio di Salomone, causando la prima deportazione del popolo ebraico, meglio conosciuta come Esilio babilonese. È inoltre menzionato nel Libro di Daniele e in altri testi della Bibbia. Il nome accadico, ...

