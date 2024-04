La Soluzione ♚ Una maga omerica

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CIRCE

Curiosità su Una maga omerica: Queste bestie altro non sono che uomini così ridotti dai sortilegi della dea-maga: quos hominum ex facie dea saeva potentibus herbis induerat circe in voltus... Circe (AFI: /'ire/; in greco antico: , Kìrke) è una figura della mitologia greca e compare per la prima volta nell'Odissea (X, 210 e sgg.). È figlia del Titano Elios e di Perseide, di conseguenza è sorella di Perse, Eete e Pasifae.

