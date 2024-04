La Soluzione ♚ Lo stile di Notre Dame

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GOTICO

Ecco la soluzione per la definizione

Copia

Curiosità su Lo stile di notre dame: Vedi cattedrale di notre-dame (disambigua). la cattedrale di notre-dame (in italiano nostra signora; in francese: cathédrale notre-dame, pronuncia [nt... Il gotico è uno stile artistico e architettonico che nasce, da un punto di vista geografico, nella regione intorno a Parigi per poi diffondersi in tutta l'Europa diventando caratteristico dei secoli XIII-XV (secoli di maggiore diffusione della peste nera in Europa), per poi lasciare il suo posto alla lingua architettonica di ispirazione classica, recuperato nell'arte toscana del Rinascimento italiano (a partire dalla metà del XV secolo) e da qui irradiatosi nel resto d'Italia e del continente (fine XV secolo). Il gotico fu un fenomeno di portata europea dalle caratteristiche molto complesse e variegate, che interessò tutti i settori della ...

