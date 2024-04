La Soluzione ♚ I sortilegi delle fattucchiere

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MALIE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su I sortilegi delle fattucchiere: Riportati gli antesignani dei riti vudù che ricordano i riti messi in atto dalle fattucchiere. anche il codice di hammurabi è fonte di informazioni riguardo... Il mondo dei Pokémon è un pianeta immaginario estremamente simile alla Terra di cui condivide simili condizioni fisiche (analoghe forze di gravità, atmosfere apparentemente identiche, presenza della Luna) e biologiche (stesse forme di vita animali vegetali e fungine) ed in cui la principale differenza è l'esistenza degli esseri protagonisti del franchise e di tecnologie e patogeni ad essi correlati. Nel mondo dei pokémon cultura e tecnologia sono chiaramente simili a quelle giapponesi e occidentali: ne condividono il sistema di datazione e alcuni eventi storici che hanno avuto come protagonisti gli Stati Uniti d'America quali l'allunaggio ...

Altre Definizioni con malie; sortilegi; fattucchiere;