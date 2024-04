La Soluzione ♚ Fattucchiere cartomanti La definizione e la soluzione di 9 lettere: Fattucchiere cartomanti. PITONESSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fattucchiere cartomanti: Nell'antica Grecia la Pizia o Pitia (in greco antico: a Pythía, pronuncia: [pytí.a]) era la sacerdotessa di Apollo che dava i responsi nel santuario di Delfi, situato presso l'omphalos (l'«ombelico del mondo»). La posizione venne ricoperta da donne scelte nella città di Delfi, senza limiti di età, per circa 2000 anni, dal 1400 a.C. fino al 392 d.C. quando la pratica venne proibita dall'imperatore romano Teodosio I che, dopo aver reso il Cristianesimo religione di Stato nel 380, aveva soppresso i culti pagani attraverso i decreti teodosiani. L'oracolo di Delfi è una delle istituzioni religiose del mondo classico meglio documentate, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Nell'antica Grecia la Pizia o Pitia (in greco antico: a Pythía, pronuncia: [pytí.a]) era la sacerdotessa di Apollo che dava i responsi nel santuario di Delfi, situato presso l'omphalos (l'«ombelico del mondo»). La posizione venne ricoperta da donne scelte nella città di Delfi, senza limiti di età, per circa 2000 anni, dal 1400 a.C. fino al 392 d.C. quando la pratica venne proibita dall'imperatore romano Teodosio I che, dopo aver reso il Cristianesimo religione di Stato nel 380, aveva soppresso i culti pagani attraverso i decreti teodosiani. L'oracolo di Delfi è una delle istituzioni religiose del mondo classico meglio documentate, ... pitonessa f sing (pl.: pitonesse) (religione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (per estensione) , (scherzoso) (storia) Sillabazione pi | to | nés | sa Pronuncia IPA: /pito'nessa/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo pythonissa Sinonimi (per estensione) , (scherzoso) indovina, cartomante, chiromante

La risposta a Fattucchiere cartomanti

PITONESSE

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Fattucchiere cartomanti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.