La Soluzione ♚ La scrive il Papa

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ENCICLICA

Curiosità su La scrive il papa: Da papa paolo vi nel 1977, durante il pontificato di giovanni paolo ii fu tra i suoi più stretti collaboratori, essendo stato chiamato a reggere la congregazione... Nelle Chiese cristiane, l'enciclica è una lettera circolare inviata a tutte le Chiese di una certa area. In tale accezione, la parola può essere utilizzata per qualsiasi comunicazione di un singolo vescovo. Le prime parole determinano il titolo dell'enciclica. Il termine deriva dal greco enkýklos, "in giro", "in circolo", e dal latino encyclia che significa "generale" o "circolare", ed è anche alla base del termine "enciclopedia". La Chiesa ortodossa e quella anglicana mantengono ancora tale accezione del termine. In epoca più recente l'uso di tale documento da parte dei romani pontefici è stato ripristinato da papa Benedetto XIV. ...

