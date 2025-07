Scarpa simile agli zoccoli nei cruciverba: la soluzione è Sabot

Home / Soluzioni Cruciverba / Scarpa simile agli zoccoli

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scarpa simile agli zoccoli' è 'Sabot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SABOT

Curiosità e Significato di Sabot

Vuoi sapere di più su Sabot? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Sabot.

Perché la soluzione è Sabot? Il termine sabot indica un tipo di calzatura tradizionale in legno, simile a uno zoccolo, spesso usata in contesti rurali o da lavoratori. Le sabot sono leggere e robuste, ideali per proteggere i piedi durante le attività all'aperto. Il nome deriva dal francese e richiama l'aspetto semplice e funzionale di queste scarpe, perfette per chi cerca praticità e comfort.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È simile alla tellinaForniscono agli e cipolleFavoloso animale simile a un cavalloIl punto che si trova agli antipodi dello zenitLo procura un velo davanti agli occhi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sabot

Se ti sei imbattuto nella definizione "Scarpa simile agli zoccoli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

B Bologna

O Otranto

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R G I Z A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRINZA" GRINZA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.