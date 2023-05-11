Chi ne soffre dimentica

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi ne soffre dimentica' è 'Amnesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A M N E S I A

Perchè la soluzione è Amnesia? L'amnesia è un disturbo che fa perdere ricordi e ricordi importanti. Chi ne soffre spesso dimentica eventi, persone o parti della propria vita senza volerlo. È come se una parte della memoria si cancellasse, lasciando vuoto e confusione nella mente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Chi ne soffre dimentica

Chi ne soffre dimentica Risposta: AMNESIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A E S A

Inizia con: A

A Finisce con: A

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Chi ne soffre dimentica: risposta da 7 lettere

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