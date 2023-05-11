Chi ne soffre dimentica

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi ne soffre dimentica' è 'Amnesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AMNESIA

Perchè la soluzione è Amnesia? L'amnesia è un disturbo che fa perdere ricordi e ricordi importanti. Chi ne soffre spesso dimentica eventi, persone o parti della propria vita senza volerlo. È come se una parte della memoria si cancellasse, lasciando vuoto e confusione nella mente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Chi ne soffre dimentica
  • Risposta: AMNESIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AESA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Amnesia'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Chi ne soffre dimentica: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Chi ne soffre dimentica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Amnesia. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'soffre'

Cruciverba con 'dimentica'