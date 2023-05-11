Chi ne soffre dimentica
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi ne soffre dimentica' è 'Amnesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Amnesia? L'amnesia è un disturbo che fa perdere ricordi e ricordi importanti. Chi ne soffre spesso dimentica eventi, persone o parti della propria vita senza volerlo. È come se una parte della memoria si cancellasse, lasciando vuoto e confusione nella mente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Chi ne soffre dimentica
- Risposta: AMNESIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AESA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Chi ne soffre dimentica: risposta da 7 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Chi ne soffre dimentica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Amnesia. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.