Fu regina di Napoli con il marito Ferdinando IV

La soluzione di 13 lettere: MARIA CAROLINA





Curiosità su Fu regina di napoli con il marito ferdinando iv: fu sovrano di tale regno dal 1816 al 1825 con il nome di ferdinando i. ferdinando è il primo sovrano della casata dei borbone di napoli nato nel regno... Maria Carolina Luisa Giuseppa Giovanna Antonia d'Asburgo-Lorena, nota semplicemente come Maria Carolina d'Austria (Vienna, 13 agosto 1752 – Vienna, 8 settembre 1814), nata arciduchessa d'Austria, divenne regina consorte di Napoli e Sicilia come moglie di Ferdinando IV di Napoli e III di Sicilia. Era la tredicesima dei figli dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria e dell'imperatore Francesco I. Per suggellare un'alleanza con i Borbone di Spagna, nel 1768 venne data in sposa al re Ferdinando IV di Napoli, figlio di Carlo III di Spagna. Dall'unione nacquero diciotto figli e, dopo la nascita del primo erede maschio nel 1775, in base ai termini ...

