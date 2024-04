La Soluzione ♚ Si raggiunge scalando

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VETTA

Curiosità su Si raggiunge scalando: Como, raggiunge i quarti al challenger 125 di stettino e a fine torneo sale alla 157ª posizione mondiale. tornato a giocare sul cemento raggiunge la semifinale... La vetta (dal latino vitta, 'nastro per capelli'; anche picco, cima, punta o sommità) è, in topografia, la sommità, ovvero il punto più elevato in altitudine di una superficie, con rispetto ai punti ad esso immediatamente adiacenti. Si parla tipicamente di "vetta" in relazione alle montagne.

