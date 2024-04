La Soluzione ♚ Può servire per tagliare la gallina bollita

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRINCIAPOLLO

Curiosità su Puo servire per tagliare la gallina bollita: Decorazione del piatto), chorizo, champignon, ecc.. inoltre può variare la forma in cui si sceglie di tagliare le patate: pezzi irregolari, dischi, dadini… assieme... Il trinciapollo è un utensile simile alle forbici, ma con le lame curve. È utilizzato (come dice il nome stesso) per dividere in pezzi un pollo ma anche altri volatili. È generalmente usato nelle macellerie e si può trovare anche nelle cucine domestiche. A differenza delle forbici le lame rimangono divaricate per cui ogni trinciapollo è fornito di un gancetto per chiudere le lame quando non viene utilizzato. È costruito in metallo, quasi sempre acciaio.

