La Soluzione ♚ La provincia abruzzese con Francavilla al Mare

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CHIETI

Curiosità su La provincia abruzzese con francavilla al mare: francavilla al mare (afi: [frankavillal 'mare]) è un comune italiano di 25 492 abitanti della provincia di chieti in abruzzo. è situata a sud di pescara... Chieti () è un comune italiano di 48 585 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Abruzzo. Divisa tra il centro storico collinare, situato tra i fiumi Pescara e Alento, e il quartiere Chieti scalo nella Val Pescara, la città è posta a breve distanza sia dal mare che dalla montagna. In passato è stata la principale città del popolo dei Marrucini, municipio al tempo dei Romani, e successivamente capoluogo dell'Abruzzo Citeriore; durante la seconda guerra mondiale venne dichiarata città aperta a causa del gran numero di sfollati che vi trovarono rifugio.

