La Soluzione ♚ È proibito nei locali pubblici

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FUMO

Curiosità su E proibito nei locali pubblici: Leggi di pubblica sicurezza) non possono essere giocati nei luoghi pubblici. deve essere obbligatoriamente esposta nei locali pubblici e nei circoli privati... Il fumo è una dispersione colloidale di particelle solide (aventi diametro in genere minore di 1 µm) in un gas. Può essere generato durante la liberazione di prodotti gassosi di alcune reazioni chimiche (ad esempio durante una reazione di combustione).

