La Soluzione ♚ Il primo fu Stefano

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MARTIRE

Curiosità su Il primo fu stefano: "santo stefano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi santo stefano (disambigua). stefano (grecia, 5 – gerusalemme, 36) è stato il primo dei... Il martire (dal greco µt - testimone) è colui che è morto o è stato sottoposto a pene corporali per avere testimoniato la propria fede o un ideale nonostante una persecuzione, senza abiurarli; è un concetto presente in più religioni. Il termine è utilizzato per estensione anche in forma laica ("martire della patria", "martire del lavoro"), per onorare atti di particolare eroismo compiuti a difesa della propria nazione o nello svolgimento della propria professione.

