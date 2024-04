La Soluzione ♚ Un presidente egiziano

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MUBARAK

Curiosità su Un presidente egiziano: Maggio 1928 – il cairo, 25 febbraio 2020) è stato un politico e generale egiziano, quarto presidente dell'egitto, carica che ha ricoperto per quasi trent'anni... Muhammad Hosni Sayyid Ibrahim Mubarak (in arabo: Muammad usni Sayyid Ibrahim Mubarak, ; Kafr el-Muila, 4 maggio 1928 – Il Cairo, 25 febbraio 2020) è stato un politico e generale egiziano, quarto presidente dell'Egitto, carica che ha ricoperto per quasi trent'anni, a partire dal 14 ottobre 1981 fino all'11 febbraio 2011. Mubarak è stato nominato vicepresidente della Repubblica d'Egitto dopo una brillante carriera militare svolta nei ranghi dell'aeronautica egiziana, nella quale si distinse come generale durante la guerra del Kippur (1973). Assunse la presidenza, succedendo ad Anwar al-Sadat, a seguito ...

