La Soluzione ♚ Il Pratt ideatore di Corto Maltese

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : HUGO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il pratt ideatore di corto maltese: Ancora un po’ più in là...» (corto maltese) corto maltese è un personaggio immaginario dei fumetti creato da hugo pratt nel 1967 e protagonista dell'omonima... Victor-Marie Hugo, più comunemente noto come Victor Hugo (pronuncia francese [vik't ma'i y'go]; Besançon, 26 febbraio 1802 – Parigi, 22 maggio 1885) è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo e politico francese, considerato il padre del Romanticismo in Francia. Si cimentò in numerosi campi, divenendo noto anche come saggista, aforista, artista visivo, statista e attivista per i diritti umani. Tra i principali teorici ed esponenti del movimento letterario romantico, seppe tenersi lontano dai modelli malinconici e solitari che caratterizzavano i poeti del tempo, riuscendo ad accettare le vicissitudini non sempre felici della sua vita (dei ...

Altre Definizioni con hugo; pratt; ideatore; corto; maltese;