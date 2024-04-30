Pienamente soddisfatti

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pienamente soddisfatti' è 'Appagati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

APPAGATI

Perchè la soluzione è Appagati? Quando ci sentiamo completamente soddisfatti, proviamo una sensazione di appagamento profondo. È quel momento in cui tutto sembra andare per il meglio e il cuore si riempie di gioia. La felicità si manifesta in piccoli dettagli che rendono la giornata speciale e piena di significato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pienamente soddisfatti
  • Risposta: APPAGATI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AAAI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I
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Pienamente soddisfatti: risposta da 8 lettere

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