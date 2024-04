La Soluzione ♚ Ha per capoluogo Belfast

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ULSTER

Curiosità su Ha per capoluogo belfast: 3166-2:ie) e ha assegnato all'ulster il codice ie-u. il capoluogo della provincia dell'ulster è belfast, città sotto sovranità britannica e capitale dell'irlanda... L'Ulster (AFI: /'ulster/ o /'alster/, in inglese ['lst()]; in irlandese Ulaidh ['uli]; in scozzese dell'Ulster Ulstèr) è una provincia dell'Irlanda, geograficamente collocata alla sua estremità nordorientale. Il toponimo "Ulster" è impropriamente usato come sinonimo di "Irlanda del Nord". In realtà, l'Ulster comprende sia l'Irlanda del Nord, che ricade sotto la sovranità del Regno Unito e che comprende sei delle nove contee che costituiscono l'Ulster (Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Derry e Tyrone), sia le tre contee che ricadono sotto la sovranità della Repubblica d'Irlanda (Cavan, Donegal e Monaghan). Peraltro, le sei contee ...

