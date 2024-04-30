Il passe partout di Ali Babà

Home / Soluzioni Cruciverba / Il passe partout di Ali Babà

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il passe partout di Ali Babà' è 'Apriti Sesamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APRITI SESAMO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il passe partout di Ali Babà". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi la pagina o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il passe partout di Ali Babà nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Apriti Sesamo

La definizione "Il passe partout di Ali Babà" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il passe partout di Ali Babà" conferma che la soluzione 'Apriti Sesamo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Apriti Sesamo

A Ancona P Padova R Roma I Imola T Torino I Imola S Savona E Empoli S Savona A Ancona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il passe partout di Ali Babà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Apriti Sesamo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il passepartout di Ali BabàLa fiabesca formula magica detta da Ali BabàIl... passe-partout di Ai BabàI nemici di Ali BabàNella formula di Alì BabàL aereo di Ali BabàLa formula di Ali Babà