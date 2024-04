La Soluzione ♚ Movimento Sociale Italiano

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MSI

Curiosità su Movimento sociale italiano: Il movimento sociale italiano (msi), dopo il 1972 movimento sociale italiano - destra nazionale (msi-dn), è stato un partito politico italiano, d'ispirazione... Il Movimento Sociale Italiano (MSI), dopo il 1972 Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN), è stato un partito politico italiano, d'ispirazione neofascista, considerato l'erede del Partito Fascista Repubblicano fondato da Benito Mussolini. Successivamente si è dichiarato post-fascista e ha assunto posizioni anti-globaliste e legate all'idea corporativa, scettiche verso il libero mercato, come dimostrato in occasione dell'adesione dell'Italia al trattato di Maastricht e delle privatizzazioni del Governo Amato. Fondato il 26 dicembre 1946 da reduci della Repubblica Sociale Italiana come Giorgio Almirante, Pino Romualdi ed ex ...

