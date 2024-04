La Soluzione ♚ Un montante a lato del portiere

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PALO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un montante a lato del portiere: Cerniere poste nella parte inferiore del montante anteriore di un'auto, il meccanismo della portiera a farfalla fa un movimento verso l'alto e verso l'esterno... Palo Alto (nome spagnolo che significa albero alto) è una città di 61 200 abitanti degli Stati Uniti situata nell'angolo nord-occidentale della Contea di Santa Clara, nella San Francisco Bay Area, in California. Sorge nel versante settentrionale della Silicon Valley, ospita sezioni dell'Università di Stanford e i quartieri generali di molte compagnie tecnologiche come la HP o Tesla. Sono qui situate, inoltre, le sedi dei popolari social network Facebook e Linkedin. Qui è situata la sede dell'American Institute of Mathematics. Infine, è la sede del Mental Research Institute di Palo Alto, dove ha avuto origine la cosiddetta Scuola di Palo ...

Altre Definizioni con palo; montante; lato; portiere;