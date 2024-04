La Soluzione ♚ La Martha nota pianista svizzera

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARGERICH

Curiosità su La martha nota pianista svizzera: Come pianista, suonò a londra al cospetto di re giorgio iv. nel 1826 fu in tournée in francia e svizzera, pur proseguendo gli studi con reicha. dopo la morte... María Martha Argerich (Buenos Aires, 5 giugno 1941) è una pianista argentina naturalizzata svizzera. È considerata «una delle più autorevoli interpreti della sua epoca, dotata, oltre che di possibilità tecniche fuori del comune, di grandi qualità evocative e di ricerca timbrica, e capace al tempo stesso di segnare le proprie interpretazioni con viva spontaneità».

