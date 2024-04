La Soluzione ♚ Il leone marino

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OTARIA

Curiosità su Il leone marino: Suggerimenti del progetto di riferimento. l'operazione leone marino (unternehmen seelöwe) era il nome in codice tedesco per l'invasione dell'inghilterra... Il leone marino sudamericano o leone marino meridionale (Otaria flavescens, in passato Otaria byronia) è un leone marino che vive lungo le coste cilene, peruviane, uruguayane e argentine, Statunitensi . Il suo nome scientifico è stato oggetto di notevoli controversie tra i tassonomisti che spingevano per Otaria flavescens e i sostenitori di Otaria byronia. Alla fine, ha prevalso il nome più antico.

