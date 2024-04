La Soluzione ♚ I ladri non identificati

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IGNOTI

Curiosità su I ladri non identificati: ladri di biciclette è un film del 1948 diretto, prodotto e in parte sceneggiato da vittorio de sica. girato con un'ampia partecipazione di attori non... I soliti ignoti è un film commedia del 1958 diretto da Mario Monicelli. Considerato uno dei capolavori del cinema italiano, il film è anche noto come caposcuola del genere caper movie. Si aggiudicò due Nastri d'argento e una candidatura ai Premi Oscar 1959 come miglior film straniero. È stato successivamente inserito, come opera rappresentativa, nella lista dei 100 film italiani da salvare. L'idea di base del film, e soprattutto il finale, sono tratti dalla novella Furto in una pasticceria contenuta nell'antologia Ultimo viene il corvo di Italo Calvino.

