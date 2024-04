La Soluzione ♚ Impedisce ai fogli di volare

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FERMACARTE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Impedisce ai fogli di volare: Aver ricevuto una pagina piena di "sonic line art" (che mostra il personaggio in varie pose), ovvero, quattro pagine di fogli modello che mostra le illustrazioni... Un fermacarte (talvolta indicato col nome francese di presse-papiers) è un piccolo oggetto solido che è posto su uno o più fogli di carta per impedire che il vento possa farli muovere. Esso risulta particolarmente essenziale quando ci si trova a dover lavorare a pennello sulla carta stessa come nel caso della calligrafia giapponese. La carta, per il suo poco peso e la sua grande superficie, ha tendenza a muoversi facilmente anche quando a sospingerla sia una leggera brezza. Per la sua maggiore densità e la sua forma compatta se paragonata a quella di un foglio, il fermacarte quindi può impedire alla carta di muoversi. L'oggetto ha necessità ...

Altre Definizioni con fermacarte; impedisce; fogli; volare;