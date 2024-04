La Soluzione ♚ Illumina diverse insegne

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NEON

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Illumina diverse insegne: Pino insegno, all'anagrafe giuseppe insegno (roma, 30 agosto 1959), è un attore, doppiatore, comico, conduttore radiofonico e televisivo italiano. attore... Il neon o neo [dal greco: , "néon" (genere neutro), significato: nuovo] è un elemento chimico della tavola periodica degli elementi, che ha come simbolo Ne e come numero atomico 10. È un gas nobile quasi inerte e incolore, in grado di produrre una fluorescenza rossastra, usata nelle lampade dette, appunto, "al neon". È presente in tracce nell'aria (circa lo 0,007%).

