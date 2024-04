La Soluzione ♚ Il fiume che scorre in Camargue

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RODANO

Curiosità su Il fiume che scorre in camargue: Rhodanòs) è un importante fiume europeo: lungo 812 km, nasce in svizzera dove scorre per i primi 267 km, per proseguire poi in francia per altri 545 km... Il Ròdano (in francese Rhône /on/, Rôno in arpitano, Ròse in occitano, Rhone o Rotten in tedesco, in latino Rhodanus, in greco antico: da, Rhodanòs) è un importante fiume europeo: lungo 812 km, nasce in Svizzera dove scorre per i primi 267 km, per proseguire poi in Francia per altri 545 km fino a sfociare nel Mar Mediterraneo e con una portata media annua presso la foce di 1820 m³/s è il principale fiume di Francia per volume d'acqua.

