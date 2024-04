La Soluzione ♚ Finlandesi Svedesi e Norvegesi

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCANDINAVI

Curiosità su Finlandesi svedesi e norvegesi: (in svedese), gravad laks (in danese), gravlaks (in norvegese e danese), graavilohi (in finlandese), graavilõhe (in estone), graflax (in islandese) è un... La Scandinavia è una regione geografica e storico-culturale dell'Europa settentrionale. Include la Norvegia e la Svezia, alle quali si aggiungono - in senso più ampio - la Danimarca, l'Islanda, le Fær Øer per ragioni culturali e la Finlandia per somiglianze geologiche, economiche e socioculturali. Il coronimo è in particolare utilizzato per riferirsi: alla Penisola scandinava (Svezia, Norvegia e Finlandia settentrionale); alla Fennoscandia ai Paesi nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Isole Fær Øer, territori per circa due secoli aggregati in un'unificazione politica nota come Unione di Kalmar). I paesi scandinavi ...

