Lo sono Norvegesi e Svedesi. SCANDINAVI

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La Scandinavia è una regione geografica e storico-culturale dell'Europa settentrionale. Include la Norvegia e la Svezia, alle quali si aggiungono - in senso più ampio - la Danimarca, l'Islanda, le Fær Øer per ragioni culturali e la Finlandia per somiglianze geologiche, economiche e socioculturali. Il coronimo è in particolare utilizzato per riferirsi: alla Penisola scandinava (Svezia, Norvegia e Finlandia settentrionale); alla Fennoscandia ai Paesi nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Isole Fær Øer, territori per circa due secoli aggregati in un'unificazione politica nota come Unione di Kalmar).I paesi scandinavi sono ...

scandinavi m pl

(geografia) relativi alla Scandinavia

Sillabazione

scan| di |nà | vi o scan | dì | na | vi

Etimologia / Derivazione

vedi scandinavo