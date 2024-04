La Soluzione ♚ Fare la recensione di un lavoro

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CRITICARE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Fare la recensione di un lavoro: L'informazione introdotta da "inter nos" è spesso detta per esprimere segretamente contrarietà o comunque perplessità rispetto a un'affermazione o a un'idea a cui la persona che parla aderisce, o almeno finge di aderire, o comunque per criticare non apertamente qualcosa o qualcuno.

